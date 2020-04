Gairebé una vintena de trams de carreteres segueixen afectats per les pluges de les últimes hores

Gairebé una vintena de trams de carreteres segueixen afectats per les pluges de les últimes hores, ja sigui per esllavissades, inundacions o obstacles a la via. En concret són 19 punts. A la demarcació de Girona n'hi ha 10, entre els que destaquen els talls a la C-31 a Ullà, la GIV-6226 a Garrigàs, la GI-643 a Serra de Daró, la GIV-6321 a Albons, la GIV-6703 a Quart, i la GIV-6212 a Vila-sacra.

Encara a Girona, cal circular amb precaució a la GIV-5247 a Porqueres i a la GIV-6322 entre l'Escala i Albons, es dona pas alternatiu a l'N-141e a Bescanó i a la GI-551 a Arbúcies.

A la demarcació de Barcelona hi ha 8 trams afectats, com ara els talls de la C-37z a Sant Salvador de Guardiola, la BV-2425 a Gelida, la BP-1101 al Bruc, i la BV-1462 a Sant Cugat del Vallès. A la circumscripció de Tarragona també està tallada la TV-2005 a Aiguamúrcia.

A Barcelona també es dona pas alternatiu a la BV-2433 a Castellví de Rosanes, a la BV-2433 a Martorell i a la BP-1417 a Barcelona (Rabassada). A la C-32 està tallat el ramal de sortida a Viladecans en sentit Tarragona.