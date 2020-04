S'esfondra parcialment el sostre d'una casa a Igualada

El sostre d'una casa es va esfondrar parcialment ahir al vespre a Igualada, al carrer de Cervantes, a causa de filtracions d'aigua provocades per la pluja dels darrers dies. L'incident no va provocar ferits ni tampoc danys estructurals a l'edifici. Els Bombers també van actuar, al voltant de les 8 del vespre, al carrer Nou de Capellades per sanejar una façana afectada per la pluja.

D'altra banda, el cos d'emergències ha rebut un altre avís, aquest divendres a les 9 del matí, per danys en un mur de contenció a Cabrera d'Anoia. L'aigua ha provocat esquerdes i el desplaçament del mur a la urbanització de Can Ros. Hi ha treballat una dotació dels Bombers.