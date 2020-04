Arrestat per robar en dos supermercats de Manresa en un mateix matí

Un lladre va ser detingut per la Policia Local ahir migdia després de robar en dos supermercats de Manresa. L'home, d'entre 25 i 30 anys segons fonts consultades, va ser detingut quan sortia del supermercat Llobet de l'avinguda Tudela de Manresa. La detenció es va fer a l'entorn de la una del migdia.

En aquest establiment, el lladre va robar un paquet de galetes i iogurts. La detenció es va fer un cop va sortir de l'establiment, tot i que anteriorment ja hauria entrat en un altre supermercat, en aquest cas al Caprabo del carrer Pompeu Fabra. Aquí, segons ha pogut saber Regió7, el lladre va actuar armat amb un ganivet i va aconseguir accedir al magatzem, on hauria intentat buscar la caixa forta, que finalment no va trobar. Tot i això, va aconseguir emportar-se diners i un telèfon mòbil d'una de les treballadores del supermercat. Tot seguit és quan es va dirigir al supermercat Llobet de l'avinguda Tudela, seguit per agents policials, on va acabar sent detingut.