Detenen un home per matar la dona amb qui compartia habitatge al Pont de Vilomara

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una dona de 63 anys d'edat, Teresa Garrido, presumptament a mans d'un home de 52 anys amb qui compartia habitatge a la urbanització River Park del Pont de Vilomara. Tot i això, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra que s'ha fet càrrec del cas descarta, ara per ara, que es tracti d'un crim de violència masclista en l'àmbit de la llar. En espera de poder aclarir els fets, segons han explicat fonts del mateix cos policial consideren que la víctima i el presumpte autor dels fets no mantenien una relació sentimental.

Els fets van passar aquest dijous, 23 d'abril, poc després de les 10 del vespre quan un veí de la urbanització River Park hauria alertat els serveis d'emergències que hi podia haver una persona ferida en un habitatge del carrer Coloms de la mateixa urbanització.

Un cop allà, a l'interior de l'habitatge, els Mossos d'Esquadra s'hi van trobar l'home i la dona que presentaven ferides per arma blanca.

Els efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que també es van desplaçar fins al lloc dels fets van constatar la mort de la dona poca estona després, malgrat els intents dels mateixos agents dels Mossos d'Esquadra i del personal sanitari per fer-li reanimació cardiopulmonar.

Arran dels fets, l'home va quedar detingut per presumpte homicidi i tot seguit va ser ingressat a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, sota custòdia policial, per les ferides per arma blanca que presentava. Ahir estava en espera de passar a disposició judicial.

Tres dies de dol oficial

L'alcalde del Pont de Vilomara i Rocafort, Enric Campàs, es mostrava ahir «consternat» pels fets que han trasbalsat en municipi. També van condemnar el crim i va explicar que el consistori ha decretat tres dies de dol. Tot i això, arran de la situació actual de confinament pel coronavirus no es podrà fer un minut de silenci per la víctima.

Segons el mateix alcalde, la víctima i el detingut es deixaven veure sovint pel poble, motiu pel qual molts veïns els coneixien de vista. Tot i això va precisar que actualment cap dels dos estava empadronats al Pont de Vilomara i que tampoc hi feien gaire vida social.

De fet, un veí del mateix carrer on hi ha la casa on van tenir lloc els fets, Albert Castillo, va explicar que la dona vivia en aquesta casa i que sovint se la veia passejant per la urbanització, i va assegurar que a vegades fins i tot anava a peu fins al poble.

El veí també va explicar que des de fa unes setmanes se la veia per la urbanització amb l'home, el presumpte homicida. També va afegir que aquest dijous a la tarda els havia vist com sortien amb el cotxe de la casa.