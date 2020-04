Continua ingressat i pendent de passar a mans del jutge el veí del Pont acusat d'homicidi

El veí del Pont de Vilomara que va ser detingut dijous com a presumpte autor de la mort de Teresa Garrido, de 63 anys i amb qui compartia habitatge a la urbanització de River Park, continua hospitalitzat i a l'espera de passar a disposició judicial, segons van informar els Mossos d'Esquadra ahir a última hora de la tarda.



Després de ser detingut, l'home va ser traslladat dijous a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa sota custòdia policial per les ferides per arma blanca que presentava, i ahir continuava ingressat. Fonts policials no van poder precisar quan podria passar a disposició judicial, possiblement a l'espera de veure com evoluciona el seu estat de salut.



Mentrestant, els Mossos mantenen obertes les investigacions per aclarir els fets que van provocar la mort de Teresa Garrido i que, per ara, es desvincularien d'un crim de violència masclista en l'àmbit de la llar, tenint en compte que, segons sembla, la víctima i el presumpte autor de l'homicidi no mantenien una relació sentimental.



Els fets van passar aquest dijous, 23 d'abril, poc després de les 10 de la nit, quan un veí de la urbanització River Park hauria alertat els serveis d'emergències que hi podia haver una persona ferida en un habitatge del carrer Coloms de la mateixa urbanització.



Un cop allà, a l'interior de l'habitatge, els Mossos d'Esquadra van trobar l'home i la dona que presentaven ferides per arma blanca.



Els efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que també es van desplaçar fins al lloc dels fets van constatar la mort de la dona poca estona després, malgrat els intents dels agents dels Mossos d'Esquadra i del personal sanitari per fer-li reanimació cardiopulmonar.



Arran dels fets, l'home va quedar detingut per presumpte homicidi. L'Ajuntament del Pont de Vilomara va decretar tres dies de dol oficial.