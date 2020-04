Detenen un home a Manresa per saltar-se el confinament i escopir i donar puntades de peu als agents

La Policia Local de Manresa ha detingut un veí de 36 anys, amb nombrosos antecedents penals, per un delicte de desobediència greu i atemptat a agents de l'autoritat. Els fets van passar diumenge a la nit, quan una patrulla que passava pel carrer Joan XXIII va veure un individu que, en veure'ls, va intentar amagar-se. L'individu no va voler dir als agents per què no estava respectant el decret d'alarma. Quan s'hi van acostar per identificar-lo, l'individu els va escopir repetidament. Quan s'hi van poder atansar, l'home els va començar a donar empentes i puntades de peu fins que va ser detingut.