S'ensorra la part del darrere de dues cases abandonades a Carme, a l'Anoia

La part del darrere de dues cases abandonades a Carme, municipi de la comarca de l'Anoia, es va ensorrar aquest diumenge al vespre sense provocar ferits. Segons han informat fonts dels Bombers, es tracta d'un grup de cinc habitatges contigus, tots ells abandonats, al carrer de Sant Martí, a l'altura del número 40.

Els fets van tenir lloc a 3/4 de 9 del vespre. Una dotació dels Bombers va treballar per retirar la runa de les parets ensorrades, va avisar personal de l'ajuntament, va balisar els edificis afectats i va tallar el carrer per poder dur a terme les tasques de neteja. Alcalde i regidors també es van desplaçar fins al lloc dels fets per valorar els danys estructurals de l'ensorrament.