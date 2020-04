Presó provisional sense fiança per a l'acusat de matar una dona al Pont de Vilomara

La jutgessa de guàrdia de Manresa ha decretat aquest dimarts presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home acusat de matar una dona de 63 anys, Teresa Garrido, dijous passat a la nit, en un habitatge de la urbanització River Park del Pont de Vilomara.

El detingut, de 52 anys, ha comparegut per videoconferència des de l'hospital on està ingressat i, segons un comunicat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, s'ha acollit al seu dret a no declarar. La competència continua al jutjat d'Instrucció donat que no és un homicidi matèria de jutjat de violència sobre la dona.

Segons van explicar uns veïns a Regió7, feia algunes setmanes que la víctima i el detingut se'ls veia junts a la casa on aquest dijous a la nit van trobar la víctima, i l'home. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, van constatar que hi havia un baró que presentava algunes ferides i una dona de qui el SEM en va constatar la mort poc després, malgrat els intents dels agents i dels sanitaris per fer-li reanimació cardiopulmonar. El presumpte autor del crim va ser ingressat en un hospital sota custòdia policial.

Tant la víctima com el detingut no feien gaire vida social al poble, a parer d'Enric Campàs, alcalde del Pont de Vilomara, tot i que si que s'hi deixaven veure i molts veïns els coneixien de vista. Cap dels dos estava empadronat al municipi.