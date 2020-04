S'incendia un contenidor amb residus industrials a Artés

Els Bombers van treballar aquest dimarts a la nit per apagar l'incendi d'un contenidor industrial a Artés, al carrer de Can Vila. El foc es va declarar a les 10 de la nit a l'exterior d'una nau del polígon industrial Santa Maria d'Artés i va cremar residus industrials, sense provocar cap persona ferida. Una dotació dels Bombers va treballar durant mitja hora per extingir l'incendi.