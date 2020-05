Lledoners i Brians incorporen monitors per reforçar l'esport i l'educació dels presos

La Generalitat ha incorporat una trentena de dinamitzadors de reforç a les presons catalanes perquè els presos facin activitats educatives i esportives als centres mentre es mantingui l'estat d'emergència sanitària per la Covid-19. De moment, segons ha informat el departament de Justícia, una vintena ja han començat a treballar amb els interns i la resta ho farà en les properes setmanes. En el cas de Lledoners s'hi incoporen un total de tres professionals, mentre que a les presons de Brians 1 i de Brians 2, amb més interns, s'hi han incorporat quatre dinamitzadors a cada centre penitenciari. La seva funció és col·laborar amb els psicòlegs, educadors i monitors en l'organització i acompanyament d'activitats per al temps de lleure dels interns, que ara ha augmentat per les mesures adoptades als centres penitenciaris per evitar la propagació del virus entre professionals i presos. Les escoles d'adults que hi ha als centres penitenciaris han suspès la seva activitat, i s'han ajornat els cursos de formació ocupacional que s'hi impartien.