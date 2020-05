Sant Fruitós concentra més de la meitat del frau elèctric que es detecta al Bages

Sant Fruitós de Bages és el municipi de la comarca que en l'arrencada d'aquest 2020 ha registrat un consum elèctric fraudulent més elevat, segons dades facilitades per Endesa.

En concret, durant els dos primers mesos de l'any, al municipi es van detectar tan sols tres de les 59 connexions a la xarxa elèctrica de la comarca, però que van consumir 457.199 kwh, que suposen més de la meitat de l'electricitat robada al Bages en el mateix període i que ha detectat la compa-nyia elèctrica. En total, el frau elèctric a la comarca va ascendir a 853.313 kwh, una xifra que des de la mateixa companyia Endesa qualifiquen de molt elevada.

Endesa no ha concretat on es produeix aquest elevat frau elèctric, en especial a Sant Fruitós de Bages i també a Castellgalí, on tres connexions van suposar un consum fantasma, que és com s'anomena en l'argot, de 125.732 kwh. Si es té en compte que el consum elèctric mitjà de tot un any dels habitatges a l'Estat espanyol és de 3.272 kWh, segons dades de Red Eléctrica, per fer-se una idea del que suposen els 853.313 kwh defraudats al Bages en dos mesos, equivaldrien al consum, durant el mateix període, d'unes 1.500 famílies.

Per això, tot apunta que aquest frau prové de grans consumidors del sector industrial. Seguint amb les comparacions, els més de 850.000 kwh defraudats al Bages en dos mesos equivaldrien a més del consum de tres supermercats d'uns 1.000 m2 durant tot un any, i també és una xifra propera a l'electricitat que podria consumir durant tot un any un gran complex hoteler.

Malgrat que Sant Fruitós i Castellgalí són els dos municipis on s'ha detectat un consum fantasma més elevat, Manresa és el municipi de la comarca on durant els primers dos mesos del 2020 s'han detectat més connexions fraudulentes, amb un total 22. Aquestes han suposat el robatori d'un total de 88.961 kwh, que suposen el 10,42% del consum fantasma de la comarca. En el segon lloc de connexions fraudulentes detectades hi trobem Castellbell, Sant Salvador de Guardiola i Sant Vicenç, tots amb un total de quatre instal·lacions que rebien electricitat sense que aquesta passés per cap comptador.

En tots els casos, amb 33.903 kwh fantasma a Sant Salvador de Guardiola, 5.307 a Sant Vicenç i 3.446 a Castebell, les xifres queden molt lluny de les quantitats defraudades a Sant Fruitós i Castellgalí. En cadascun d'aquests municipis es van detectar tres connexions il·legals.



Dues plantacions de marihuana

Segons van assenyalar fonts d'Endesa, de les 59 connexions fraudulentes detectades a la comarca del Bages entre els mesos de gener i febrer, només dues corresponien a plantacions il·legals de marihuana.

Una d'elles es va detectar a Sant Fruitós de Bages el 21 de gener passat, i la segona connexió sense comptador per alimentar una plantació de marihuana es va trobar a Manresa el 27 de gener.