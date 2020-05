Troben sa i estalvi un jove amb discapacitat perdut a Sant Fruitós

Cap a les 6 de la tarda d'ahir es va poder localitzar sa i estalvi a prop del pavelló municipal un jove de Sant Fruitós que pateix una discapacitat i que havia sortit de casa, al carrer de Carles Buïgas d'aquesta localitat bagenca.

Es tracta de Jefferson V. C., un jove de 18 anys amb possible autisme i problemes de parla que hauria sortit del seu domicili cap a les 3 de la tarda. Tan bon punt la família se'n va adonar, va avisar la policia, i es va iniciar una ordre de recerca, amb un ampli dispositiu policial, i es va demanar la col·laboració ciutadana a través de les xarxes. En l'operació hi van participar tres dotacions i un helicòpter dels Bombers, dues patrulles de la Policia Local de Sant Fruitós i una de Santpedor, l'Arro de Manresa, i sis patrulles dels Mossos d'Esquadra, que també van avisar la canina, tot i que no va arribar a sortir.

Durant la recerca es va rebre l'avís d'algú que l'havia vist a prop del pavelló, on els agents el van localitzar. Segons fonts policials el jove tenia rascades d'alguna possible caiguda, però estava bé.