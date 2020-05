Detingut un home a Manresa per causar aldarulls i escridassar a la policia

La Policia Local de Manresa va detenir, dilluns, a un veí de la ciutat com a presumpte autor dels d'un delicte d'amenaces, desordres públics i danys a un cotxe patrulla. Els fets van tenir lloc a quarts de sis de la tarda al barri de les Escodines. Segons explica el cos, en un comunicat, els agents atenien un requeriment d'un conflicte entre dos vianants. Va ser llavors que l'arrestat, que no tenia res a veure amb l'incident, va començar a increpar els agents. L'home els hi retreia que la policia sempre actuava en aquell barri "amb motivacions racistes". A continuació, expliquen, va començar a cridar consignes en àrab i la plaça es va començar a omplir de gent mentre el detingut els encoratjava a fer crits contra els agents.

L'arrestat, afegeixen en el text, que comptava amb el suport de part de la cinquantena de persones que es van congregar, va passar a mostra-se cada cop més exaltat i agressiu. Va arribar a esgrimir un tornavís amb actitud amenaçadora als agents, que estaven cada vegada més envoltats de gent que també els escridassava. Finalment els policies van optar per marxar.

Una hora i mitja després, en un altre carrer de la ciutat, el van detenir. Durant el trasllat, va donar puntades de peu dins del cotxe patrulla, motiu pel qual també li van imputar el delicte de danys.