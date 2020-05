L'atracador d'una benzinera al Bages evitarà la presó si entra a un centre de desintoxicació

El condemnat per atracar una benzinera de Sant Joan de Vilatorrada amenaçant la dependenta amb un gran ganivet evitarà la pena de tres anys i mig de presó si ingressa a un centre de desintoxicació de drogues durant un any i mig.

La sentència ha estat dictada pel Jutjat Penal 2 de Manresa. L'ara declarat culpable, que respon a les inicials d'E. R. P., va acceptar els fets i la condemna en una acord amb la fiscalia.

Els fets van passar el 17 d'abril del 2019 al vespre, quan E. R. P. juntament amb una altra persona que de moment no ha estat identificada es va dirigir a la gasolinera Tamoil, ubicada al peu de la car-retera C-55, a Sant Martí de Tor-roella, i amb la cara parcialment tapada i amb un ganivet de grans dimensions van amenaçar la treballadora de l'establiment perquè els donés els diners que hi havia a la caixa enregistradora. Segons recull la sentència, els lladres van aconseguir emportar-se un total de 500 euros.

El condemnat va ser detingut poc després d'aquest atracament i estava en presó preventiva des del 10 de maig de l'any passat.

També segons recull la sentència, el lladre va robar a l'estació de servei quan es trobava sota els efectes de la seva «greu addicció a diferents substàncies i drogues tòxiques».

Precisament per aquesta addicció a les drogues del condemnat, el jutge n'ha suspès l'entrada a la presó i li ha imposat les condicions que aquest no delinqueixi durant un termini de tres anys i també que ingressi durant el proper any i mig en un centre de deshabituació per tal que superi la seva addició a les drogues.

En el cas que l'home no compleixi alguna d'aquestes dues condicions o bé delinqueixi, el jutge deixa clar que se n'ordenarà l'ingrés a la presó de manera immediata.