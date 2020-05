Els Mossos denuncien dos conductors per circular a més de 200 km/h a la C-25, a Sallent

Dos conductors han estat denunciats pels Mossos d'Esquadra per circular a més de 200 km/h a la C-25, a Sallent, aquest dimecres. En un control mòbil de velocitat al punt quilomètric 144 de la C-25 en sentit Girona, els Mossos d'Esquadra van detectar un turisme circulant a 217 km/h i una motocicleta a 221 km/h. La via està limitada a 120 km/h.

En aquest sentit, els dos conductors estan sent investigats com a presumptes autors d'un delicte contra la seguretat viària per circular a una velocitat excessiva. El conductor del turisme també va ser denunciat per conduir havent consumit drogues/substàncies estupefaents.

Des del Servei Català de Trànsit s'alerta que conduir sense retencions no pot ser el pretext per prémer l'accelerador. La situació actual de fluïdesa a la xarxa viària no s'ha d'aprofitar per córrer més del compte i no es pot traduir en excessos de velocitat que augmenten el risc d'accidentar-se i la gravetat de les lesions.