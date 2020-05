Un treballador de la mina de Sallent resulta ferit greu en caure-li una pedra a sobre

Un treballador de la mina de Sallent, al Bages, ha resultat ferit greu aquest dijous a la nit en caure-li una pedra a sobre. L'home va ser traslladat a l'Hospital de Manresa conscient i amb ferides de diversa consideració, però no es tem per la seva vida.



Segons fonts del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), els fets van tenir lloc a 3/4 de 10 d'ahir a la nit després que es produís un esfondrament a les instal·lacions de la mina, per causes que es desconeixen. S'hi van desplaçar tres ambulàncies.





Accident laboral a una mina, a #Sallent.

1 afectat per esfondrament.

A l'espera de valoració i derivació.

3 unitats terrestres SEM activades. — SEM. Generalitat (@semgencat) May 7, 2020