Enxampat un veí de Castellgalí circulant a 208 km/h per la ronda de Manresa

A 208 km/h. Aquesta és la velocitat a que circulava un motorista de 28 anys i veí de Castellgalí, per la C-55, al seu pas per Manresa, quan va ser enxampat pels Mossos.

Els fets van tenir lloc aquest dimarts, cap a 2/4 de 12 del migdia, al punt quilomètric 29,7 de la C-55, a la ronda de Manresa. El radar va detectar un vehicle circulant a 208 km/h en un tram de via on la velocitat màxima genèrica està limitada a 90 km/h.

Per aquest motiu, els agents van aturar el vehicle i van denunciar penalment com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per circular a una velocitat que superava el marge de 80 km/h per sobre de la genèrica, tal i com recull l'article 379 del Codi Penal.

En el transcurs d'aquest control preventiu de velocitat es van denunciar 17 vehicles més per excés de velocitat.