L'entorn d'Helena Jubany demana suport per reobrir el cas de la seva mort

Helena Jubany, la jove que va morir a Sabadell l'any 2001 arxiu particular

L'entorn proper d'Helena Jubany, la jove de 27 anys que l'any 2001 va aparèixer morta al pati interior d'un bloc de pisos de l'Eixample de Sabadell, ha posat en marxa una campanya perquè es reobri el cas i s'aclareixin els fets. Una de les persones acusades de l'assassinat va ser la manresana Montserrat Careta, que es va suïcidar a la presó.

Els impulsors de la iniciativa van fer públic un manifest ahir en què assenyalen que «hi ha prou indicis» per pensar que aquesta mort «va ser un assassinat de caire masclista». En aquest sentit, indiquen que el fet que la víctima no fos originària de Sabadell «va determinar el curs de la investigació i les seves nefastes conseqüències». El darrer cop que se la va veure amb vida va ser el migdia del 30 de novembre. Dos dies més tard un veí va localitzar el cos sense vida de la jove, despullat i amb diverses cremades.

Els familiars i amics d'Helena Jubany han creat una web amb un text titulat Manifest Sabadellenc que reclama l'obertura del cas «abans que prescrigui definitivament». En aquest sentit demana als ciutadans que se sumin a la petició aportant les seves signatures.

«Hi ha prou indicis per pensar que els presumptes responsables foren persones de Sabadell», explica el text que remarca que «malgrat el pas del temps, és imprescindible conèixer la veritat, confortar la família i amics, i que es faci justícia».

El manifest recorda que la víctima va aparèixer morta al pati interior d'un bloc de pisos del carrer Calvet d'Estrella de la capital vallesana i remarca que precisament en aquest edifici hi vivien dos membres de la Secció Natura de la Unió Excursionista de la ciutat, de la qual Jubany formava part. Una d'aquestes persones era la manresana Montserrat Careta, que va ser preventivament empresonada l'any 2002 i es va suïcidar a la presó, i l'altra, la seva parella, Santiago Laiglesia, que va estar imputat però no va ser empresonat ni detingut. «El cas no va arribar a judici i va ser sobresegut el 2005», lamenten els familiars i amics.

«El conjunt de la societat civil sabadellenca ha de fer públic el seu suport a les famílies afectades, i aportar a la justícia totes les dades i informacions que puguin ajudar a esclarir els fets», sentencia el text que va ser publicat ahir per l'entorn d'Helena Jubany.