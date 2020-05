Dues bandes de joves protagonitzen una baralla a ple dia al barri antic de Manresa

Dues bandes de joves han protagonitzat aquest dimecres a la tarda una baralla multitudinària a Manresa, al carrer del Joc de la Pilota. Els fets van tenir lloc al voltant de les 5 de la tarda. Es tracta de dos grups de joves de nacionalitat algeriana i marroquina, enfrontats entre ells, que ja han participat en altres baralles al carrer anteriorment, segons fonts policials. La darrera i més nombrosa va ser aquest cap de setmana.

Al vídeo es pot observar més d'una desena de persones al carrer del Joc de la Pilota, a tocar del Sobrerroca, discutint-se i propinant-se cops de puny i puntades de peu els uns als altres, aquest dimecres. La Policia Local va rebre diversos avisos dels veïns, però quan les patrulles van arribar al lloc dels fets, acompanyades d'agents dels Mossos d'Esquadra, els joves implicats en la baralla es van esfumar corrent. No hi va haver cap detenció.

Les mateixes fonts han explicat a Regió7 que fa temps que tenen identificades aquestes persones, que viuen en habitatges ocupats al barri antic. Sovint, la Policia Local ha hagut de fer intervencions per aldarulls provocats per aquests dos grups. Malgrat tot, no han rebut cap denúncia ni han practicat cap detenció, perquè cada cop que les patrulles arriben a un dels punts on hi ha baralles, els joves es dispersen ràpidament.