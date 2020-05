Instal·len una doble porta en un pis i hi tanquen dins la llogatera i les seves filles, a Sant Vicenç

La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC) del Bages ha denunciat públicament que el propietari d'un pis de Sant Vicenç de Castellet va instal·lar una doble porta a l'immoble deixant la inquil·lina i les seves dues filles tancades dins. Per a la PAHC es tracta d'«un cas molt greu de violència immobiliària».



Segons explica la plataforma, la Nassira –que és la inquilina– viu en aquest habitatge de lloguer des de fa quatre anys però fa uns mesos que no pot fer front a la despesa que li suposa i ha demanat una rebaixa a la propietat, sense que aquesta hi hagi accedit. Des de llavors, diu la PAHC, la dona ha patit pressions verbals i també se li hauria tallat l'aigua per part de la propietat del pis perquè abandoni l'immoble.



La instal·lació de la doble porta es va fer divendres passat quan la dona i les seves dues filles menors eren dins de l'habitatge, en el marc d'una situació que va fer necessària la intervenció de la Policia Local.



L'endemà, aprofitant que la dona va sortir de l'habitatge, li va canviar el pany i posteriorment la dona va recuperar el pis gràcies a l'actuació de la PAHC, expliquen fonts de la plataforma.



Aquest dimecres, també segons la PAHC, el propietari va tornar a intentar instal·lar la doble porta a l'accés al pis.



Per a la PAHC es tracta d'una situació «absolutament desproporcionada i il·legal» i que arriba després d'altres accions de la mateixa propietat, que ja havia tallat el subministrament d'aigua al pis.



L'alcaldessa de Sant Vicenç de Castellet, Adriana Delgado, ha explicat a Regió7 que des dels serveis socials de l'Ajuntament estan seguint el cas i que ja es troba a la mesa d'emergències. Delgado afegeix que estan treballant per poder trobar un habitatge per a la Nassira i les seves filles, tot i que recorda que amb l'actual situació, marcada per l'estat d'alarma a causa de la Covid-19, els procediments s'han alentit.



D'altra banda, ahir, aquest diari va intentar, sense èxit, contactar amb el propietari, que també té altres pisos llogats al mateix municipi.