Un home resulta ferit en ser atropellat per un turisme a Manresa

Un home va resultar ferit aquest dijous al vespre en ser atropellat per un cotxe a Manresa. L'accident va tenir lloc a 2/4 de 9 del vespre a l'entorn de la plaça Catalunya, segons fonts dels Bombers. Un turisme va atropellar el vianant per causes que es desconeixen.

L'home va ser traslladat a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa amb ferides de caràcter menys greu. Van treballar en l'accident dues dotacions dels Bombers i una ambulància del SEM.