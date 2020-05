La Policia Local deté un jove a Manresa per atemptat a l'autoritat

La Policia Local de Manresa va detenir dimecres a la nit un jove de 18 anys, a qui s'imputa un delicte d'atemptat a agents de l'autoritat i una falta administrativa de desobediència per no respectar el confinament i no facilitar les seves dades. Els fets van ocórrer a quarts de dotze, quan una patrulla va veure tres joves en un banc del Passeig. En acostar-s'hi i demanar-los per què eren al carrer, dos van dir que s'havien despistat d'hora i que marxaven, però el tercer va plantar cara i els va dir que no pensava marxar. Els agents van voler identificar-lo però no van tenir èxit, ja que manifestava que no portava cap document, ni tampoc atenia els requeriments de facilitar les dades. De cop, va voler marxar i va donar un cop al pit a un agent, alhora que iniciava la fugida. Un altre agent va perseguir-lo i el va atrapar al cap de pocs metres.