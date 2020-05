S'incendia la xemeneia d'un edifici de quatre plantes a la Seu d'Urgell

Tres dotacions dels Bombers han treballat aquesta matinada per apagar l'incendi que cremava la xemeneia d'un edifici de quatre plantes a la Seu d'Urgell. El foc s'ha declarat minuts abans de les 2 de la matinada al número 14 del carrer de Sant Armengol. S'ha encès l'interior de la xemeneia i les flames han afectat també part del tercer pis, però no hi ha hagut cap persona ferida ni ha calgut evacuar els veïns.