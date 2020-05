Un vianant ferit en ser atropellat a Manresa per un conductor sense carnet

Un veí de Manresa, de 33 anys, va resultar ferit aquest dissabte en ser atropellat per un turisme al carrer Sant Llorenç de Brindisi de la capital bagenca. Els fets van tenir lloc al voltant de 2/4 de 7 de la tarda, quan un cotxe, un Citroen C4, va atropellar un vianant a l'altura del número 44 del vial, per causes que es desconeixen.

El conductor, un manresà de 34 anys, no disposa de carnet de conduir, segons fonts policials, motiu pel qual ha estat denunciat administrativament. L'home atropellat va ser atès per personal del SEM al lloc dels fets i va ser traslladat posteriorment a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa amb ferides menys greus.