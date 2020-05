Crema el magatzem d'una botiga a Sant Vicenç

Un foc ha afectat el magatzem d'una botiga de Sant Vicenç de Castellet, aquest dimarts al migdia segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat. L'incendi s'ha produït al carrer Llobregat i ha afectat material que hi havia en aquest espai, que és un pati interior cobert per una claraboia. Els serveis d'emergències han rebut l'avís a les 13:39h i un total de quatre dotacions dels bombers han treballat per apagar les flames. El foc s'ha donat per extingit a les 14:14h sense que hi hagi hagut danys personals.