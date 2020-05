La conductora del cotxe del xoc mortal de Santpedor dona positiu per alcoholèmia

La conductora del cotxe implicat en el xoc mortal que va tenir lloc a Santpedor aquest dilluns a la tarda (vegeu Regió7 d'ahir) va donar positiu en el test d'alcoholèmia. En concret, segons fonts consultades per aquest diari, la conductora del vehicle és una veïna de Manresa, que respon a les inicials S. C. G., que anava sola en el cotxe, un Nissan Yuke, en el moment en què va tenir lloc la topada amb la motocicleta que conduïa Joan Sala Camprubí, que hi va perdre la vida. La conductora del turisme va donar un resultat positiu de 0,34 mil·ligrams per litre d'aire espirat.

L'accident va tenir lloc dilluns, quan passaven poc més de cinc minuts d'un quart de set de la tarda, a la carretera de Navarcles de Santpedor, a l'alçada de l'antic camp de futbol. El xoc entre els dos vehicles es va produir quan la motocicleta circulava per la carretera de Navarcles en direcció fora del municipi i el turisme sortia del camí de la Riereta, al costat de l'antic camp de futbol de la població.

Les mateixes fonts també van explicar que, com que la conductora va donar positiu en el test per alcoholèmia, el cas ara passarà a ser tractat com un delicte penal. Ahir estava previst que declaressin els testimonis de l'accident davant la Policia Local de Santpedor i que després el cas passés a mans del jutjat en funcions de guàrdia de Manresa.

Fins al lloc dels fets, a part de la mateixa Policia Local, que es va fer càrrec de l'atestat del sinistre, també s'hi van desplaçar diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que, malgrat els intents que van fer per reanimar Joan Sala, no van poder salvar-li la vida i va morir al mateix lloc dels fets.

Sala, de 58 anys d'edat, era molt conegut al municipi per la seva implicació en el món de l'excursionisme.

De fet, Sala va ser un dels tres fundadors del Grup Excursionista de Santpedor, el GES, que alhora va ser l'embrió de l'actual Centre Excursionista 2x2, entitat a la qual ell seguia vinculat. També era el secretari del Centre Excursionista Montserrat.

El funeral serà una cerimònia privada en la qual caldrà tenir en compte les restriccions de capacitat que hi ha, atesa l'actual situació d'estat d'alarma per la pandèmia de la Covid-19.