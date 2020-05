Enxampat a les Bases un conductor ebri que gairebé quadruplicava la taxa d'alcohol permesa

La Policia Local de Manresa va denunciar aquesta nit passada un home de 48 anys i veí de Marganell que conduïa sota els efectes de l'alcohol. La seva taxa (0,91 mg/l en aire espirat en la primera prova i 0,96 en la segona) va gairebé quadruplicar el límit permès, 0,25 mg/l.

Els fets van tenir lloc cap a 1/4 de 12 de la nit. Una patrulla va veure un vehicle estacionat en un carril de circulació de l'avinguda de les Bases de Manresa i una persona que possiblement estava sota influència d'alcohol i que volia retirar-lo. Els agents van intentar evitar que l'home conduís, però aquest no va fer cas de les indicacions, va arrencar el motor i va intentar marxar. L'infractor va avançar fins al carrer d'Abat Oliba, on va ser aturat i se li van practicar les proves d'alcoholèmia. En constatar el seu estat, es van instruir diligències policials penals contra la persona conductora del vehicle com a presumpta autora d'un delicte contra la seguretat del trànsit.

Uns 90 minuts després, al carrer de Solsona, la Policia Local també va veure un vehicle amb matrícula andorrana fent conducció erràtica i el va aturar. Es va practicar proves d'alcoholèmia al conductor, que va donar 0,40 mg/l en la primera prova i 0,38 en la segona. El conductor, de 28 anys i veí de Manresa, va ser denunciat per un positiu administratiu.