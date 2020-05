Rescaten un home que s'ha trencat la tíbia i el peroné en una caiguda al Pedraforca

El cos de Bombers ha hagut d'efectuar avui a un quart de quatre de la tarda el rescat d'un home de 61 anys que després d'una caiguda mentre baixava la tartera del Pedraforca s'ha trencat la tíbia i el peroné. Segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat, el rescat s'ha produït mitjançant l'ajuda d'un helicòpter del GRAE en el què hi anava també un metge del SEM. El ferit ha estat traslladat fins al parc de bombers més proper on una ambulància l'esperava per traslladar-lo a l'Hospital Comarcal Sant Bernabé.