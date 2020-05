Dos detinguts per cultivar marihuana a la Torre de Claramunt

M.E.

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimarts dos homes, un de 27 i un altre de 33 anys, el primer veí de Barcelona i nacionalitat kazakh i el segon veí de la Torre de Claramunt i nacionalitat russa, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i d'un altre de defraudació de fluid elèctric.

L'inici de la investigació es remunta a mitjan mes de febrer, quan una patrulla dels Mossos d'Esquadra es va desplaçar a la Torre de Claramunt per un avís d'alarma activada en una casa de la urbanització del Camaró. Quan marxaven del lloc, un cop ja havien finalitzat el servei, van notar una lleugera olor de marihuana. Els agents van observar les cases més properes i van detectar-ne una al carrer Olivera que podria amagar un cultiu indoor d'aquestes plantes.

Arran d'aquest fet es va obrir una investigació per recollir prou indicis que confirmessin les sospites sobre l'existència de la plantació. A més a més, la companyia elèctrica va verificar que en aquest domicili hi havia una connexió il·legal des de la qual es captava electricitat. Finalment, dimarts passat es va fer una entrada i perquisició a l'immoble que va permetre localitzar dues zones habilitades pel cultiu de marihuana, amb un total de 77 làmpades i transformadors. Els agents van detenir els dos homes que es trobaven a l'interior del domicili, com a presumptes responsables de la plantació.

Les plantes ja estaven tallades però els agents van trobar 35 bosses de cabdells envasats al buit, un sac amb material vegetal trinxat i un pot ple de també de cabdells. En total es van localitzar 37 kg de cabdells i 14 kg de marihuana trinxada. Els Mossos d'Esquadra també van comprovar que la instal·lació elèctrica estava connectada fraudulentament a la línia soterrada.

El valor de la droga comissada superaria els 80.000 euros al mercat majorista i els 250.000 euros en la venda al detall. Tot apunta, però, que l'objectiu seria el mercat rus, cosa que suposaria un valor força més alt per la substàncies comissades.