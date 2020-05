Dos detinguts i dos investigats per una plantació de marihuana a Vilanova del Camí

La Policia Nacional ha desmantellat una plantació de marihuana a Vilanova del Camí que va acabar amb dues persones detinguts i dues més d'investigades. L'operació policial es va portar a terme el passat 14 de maig i es van detenir dues persones, que són considerades els màxims responsables de la plantació i també de de la distribució de la marihuana. Estan acusats de tràfic de drogues i frau de fluid elèctric. En el marc de l'operatiu hi ha dues persones més investigades, segons han informat fonts de la Policia Nacional.

L'operatiu policial es va portar a terme el passat 14 de maig i es va realitzar un escorcoll a l'habitatge on la policia va localitzar 475 plantes de marihuana que estaven en diferents estats de creixement. Entre altres objectes, també hi van trobar una pistola de fogueig.



El consum elèctric va alertar els investigadors

Segons fonts policials, la investigació es va iniciar després que el cos policial tingués coneixement que al domicili s'hi podia estar portant a terme alguna activitat il·legal, possiblement relacionada amb el tràfic de substàncies estupefaents.

A això s'hi van sumar dades de les mesures de consum elèctric facilitades per l'empresa i que posava al descobert que la casa tenia una connexió fraudulenta a la xarxa, cosa habitual en aquest tipus de cultius. A tot s'hi sumava el fet que els inquilins ja eren coneguts per la policia per fets similars.

També segons han explicat fonts del cos policial, l'habitatge tenia tots els elements necessaris per optimitzar les collites i emmascarar l'olor que generen aquestes plantacions. Entre altres mesures comptaven amb filtres d'aire i extractors així com potents làmpades i aparells de climatització per tal de poder potenciar al màxim al màxim el creixement de les plantes de marihuana.

A més, la connexió il·legal a la xarxa elèctrica suposava un risc de sobrecàrrega donada l'existència d'altres habitatges adjacents a la casa on hi havia el cultiu i a la precarietat de la instal·lació.

L'operació es va saldar amb les dues detencions i a més hi ha dues persones que van declarar ocm a investigades per la seva presumpta relació amb els fets. Tots són de nacionalitat espanyola i veïns d ela comarca de l'Anoia.

En l'escorcoll es van confiscar un total de 475 plantes de marihuana amb un pes aproximat de 89 kg i es van intervenir quatre ventiladors, tres filtres d'aire, tres extractors, 48 làmpades de 600w, 48 transformadors, cinc aparells d'aire condicionat, un deshumidificador, dues bàscules de precisió, un pot ple de cabdells i també una pistola de fogueig i una navalla automàtica.