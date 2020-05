UGT denuncia un intent de fugida de la presó de Brians 1

El sindicat d'UGTpresons va denunciar ahir un intent de fugida frustrat d'un reclús de la presó de Brians 1, situada a Sant Esteve Sesrovires.

Segons indica el sindicat, l'intern va intentar fugir dimecres a a la nit trencant el sostre del mòdul prefabricat on es trobava, però com que es tractava del primer pis i no trobar una sortida clara, el reclús va decidir girar cua i tornar a la cel·la. En el comunicat assegura que si el reclús s'hagués trobat al segon pis o no s'hagués fet enrere, els fets «haguessin pogut acabar d'una manera dramàtica».

UGTpresons exigeix que s'adeqüin quant a seguretat els actuals mòduls prefabricats al que haurien de ser mòduls normals d'una presó destinada a interns preventius.