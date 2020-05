Dos detinguts i dos investigats per una plantació de marihuana a l'Anoia

Una de les habitacions on es conreava marihuana

Una de les habitacions on es conreava marihuana policia nacional

La Policia Nacional ha desmantellat una plantació de marihuana a Vilanova del Camí que va acabar amb dos detinguts i dos investigats més. L'operació policial es va portar a terme el 14 de maig i els dos detinguts són considerats els màxims responsables de la plantació i també de la distribució de la marihuana. Estan acusats de tràfic de drogues i de frau de fluid elèctric. En el marc de l'operatiu hi ha dues persones més que van declarar com a investigades, segons van especificar fonts de la Policia Nacional.

Durant l'operatiu policial es va escorcollar un habitatge on la policia va localitzar 475 plantes de marihuana que estaven en diferents estats de creixement. Entre altres objectes, també hi van trobar una pistola de fogueig.

Segons fonts policials, la investigació es va iniciar després que el cos policial tingués coneixement que al domicili s'hi podia estar portant a terme alguna activitat il·legal, possiblement relacionada amb el tràfic de substàncies estupefaents. A això s'hi van sumar dades de les mesures de consum elèctric facilitades per l'empresa i que posava al descobert que la casa tenia una connexió fraudulenta a la xarxa, cosa habitual en aquest tipus de cultius. A tot s'hi sumava el fet que els inquilins ja eren coneguts per la policia per fets similars.

També segons han explicat fonts del cos policial, l'habitatge tenia tots els elements necessaris per optimitzar les collites i emmascarar l'olor que generen aquestes plantacions.

Entre altres mesures, disposaven de filtres d'aire i extractors així com potents làmpades i aparells de climatització per tal de poder potenciar al màxim al màxim el creixement de les plantes de marihuana.