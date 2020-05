El mal estat d'un bloc de pisos a Manresa obliga a evacuar 15 veïns

Els veïns del bloc número 1 del carrer de Santa Maria de Manresa s'han endut un fort en surt aquest dissabte al matí en sentir un fort espectec, segons els Bombers, que feien pensar que eren conseqüència de l'estat deteriorat de l'edifici. Quinze inquilins han hagut de ser evacuats i quatre dotacions dels Bombers s'hi han apropat per determinar què hi estava passant i protegir els veïns. Es tracta d'un bloc de pisos antic que és a tocar de la plaça Gispert, i a part dels Bombers, al lloc dels fets s'hi han desplaçat Policia Local, els Mossos d'Esquadra, l'arquitecta tècnica municipal i les tècniques municipals de Protecció Civil.

Les tècniques municipals, juntament amb els Bombers, han fet una cala al terra del tercer pis, indret on s'ha sentit el soroll. Hi han detectat una llata trencada (un llistó de fusta per sobre de les bigues on se sustenta el paviment). També n'han fet una altra al sostre del segon pis, en el mateix indret, per comprovar l'estat de les bigues i l'estructura, però no s'han detectat "patologies", segons l'Ajuntament de Manresa. A continuació han fet una inspecció a tot l'edifici i tampoc no s'ha detectat cap tipus d'esquerda ni a les parets ni als sostres.

Fins a lloc, també s'hi ha desplaçat la tècnica de Serveis Socials per si calia reallotjar les famílies que hi vivien, una quinzena de persones. No ha estat necessari ja que no s'han vist afectacions estructurals i totes les persones han pogut retornar als seus habitatges. Dilluns es farà una ordre d'execució a la propietat per tal que repari tant el paviment del tercer pis com el sostres del segon pis on s'han fet les cales.