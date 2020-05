Denunciada penalment una manresana per quintuplicar la taxa d'alcohol permesa

Una conductora de 60 anys de Manresa ha estat denunciada per la Policia Local per quintuplicar la taxa d'alcohol permesa. La dona va patir ahir a la tarda, cap a les 3, un accident al carrer del Bruc de la capital del Bages en el qual també s'hi va veure implicat un segon vehicle. Agents de policia van realitzar la prova d'alcoholèmia a ambdós conductors i en el cas de la dona va donar 1,28 mgl/ per aire espirat en el primer test i 1,18 mg/l en el segon. La taxa màxima permesa és de 0,25 mg/l.