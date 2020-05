Detingut per robar en una botiga i agredir els seus responsables, a Manresa

La Policia Local de Manresa va detenir dissabte passat al migdia un home de 45 anys, veí de la capital del Bages, per haver intentat robar amb violència en un establiment del centre de Manresa, segons van informar ahir fonts del mateix cos policial.

Els fets van tenir lloc cap a les 12 del migdia. Segons van explicar les mateixes, fonts, una patrulla passava pel carrer d'Àngel Guimerà, on diversos vianants els van alertar que hi havia una baralla al carrer Sant Joan Baptista de La Salle. Un cop van arribar al lloc de la baralla, els agents van trobar-se un home forcejant amb un altre i també una dona. L'individu en qüestió és una cara coneguda per a la Policia Local, ja que ja havia estat detingut diverses vegades en les darreres setmanes.

Diversos testimonis van informar els agents de la policia que l'home havia estat sorprès agafant diners en un establiment de la zona pels responsables de la botiga i que quan va voler fugir els havia agredit.

Els agents el van detenir i se l'investiga per un presumpte delicte de robatori amb violència.