Rescaten una dona que va caure per un desnivell a Masquefa

Els Bombers de la Generalitat van treballat anit en el rescat d'una dona que s'havia precipitat per un desnivell d'entre 20 i 30 metres a la zona de la Riera de Can Marcet, a Masquefa. Segons explica el propi cos d'emergències, l'avís el van rebre a 2/4 de 9 del vespre. Es van mobilitzar sis dotacions, entre les quals els GRAE i personal mèdic. La dona presentava lesions a la cama i va haver de ser immobilitzada abans del seu trasllat a la zona on hi havia l'ambulància del SEM.