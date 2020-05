Un vehicle atropella tres persones al carrer Viladordis

Un cotxe ha atropellat aquest dimarts al matí al carrer Viladordis de Manresa tres persones, dues de les quals han patit ferides. Segons la Policia Local, l'accident ha tingut lloc deu minuts abans de les 7, a l'alçada del número 61 del mateix carrer. Un Citroën C5, conduït per un home de 55 anys i de Sant Joan de Vilatorrada, ha atropellat dues dones de 39 i 23 anys, respectivament, i un home de 43, tots tres de Manresa. Els serveis d'emergència els han atès al lloc dels fets i posteriorment han estat traslladats a l'hospital de Sant Joan de Déu.

Ahir, dilluns, poc abans de les 9, hi va haver un altre atropellament a la capital del Bages. Va tenir lloc davant el número 163 de la carretera del Pont de Vilomara, on un turisme conduït per una dona de 55 anys va envestir-ne una altra de 60 anys. Aquesta va patir ferides lleus-menys greus i va ser traslladada a l'hospital.