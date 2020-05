Atropellen tres vianants al carrer Viladordis de Manresa

Un cotxe va atropellar ahir al matí al carrer Viladordis de Manresa tres persones, dues de les quals van resultar ferides. Segons la Policia Local, l'accident va tenir lloc deu minuts abans de les 7 quan un conductor de 55 anys i de Sant Joan, va atropellar dues dones de 39 i 23 anys, i un home de 43, tots de Manresa que van ser traslladats a Sant Joan de Déu.

D'altra banda, dilluns, una conductora de 60 anys de Manresa va ser denunciada per la Policia Local per quintuplicar la taxa d'alcohol permesa. Els fets van passar cap a les 3 de la tarda, al carrer del Bruc quan va patir un accident en el qual s'hi va veure implicat un segon vehicle. Al fer-li la prova d'alcoholèmica va donar una taxa 1,28 mgl/ per aire espirat en el primer test i 1,18 mg/l en el segon.