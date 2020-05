Els jutjats de Manresa, Berga, Igualada i Martorell incorporen torn de tarda

Els jutjats de Manresa, Berga, Martorell i Igualada són entre els dos-cents jutjats de Catalunya on Justícia ha establert torns de matí i tarda per garantir les distàncies de seguretat entre treballadors i evitar la propagació de la Covid-19. Segons va informar ahir el departament de Justícia, com a norma general, al matí treballarà entre el 70 % i el 80 % del personal; i a la tarda, entre el 20 % i el 30 %. És una mesura sanitària que es va començar a aplicar ahir, arran de l'entrada en vigor de la fase 2 de la desescalada a l'administració de justícia.

Amb el canvi de fase treballarà el 65 % de la plantilla, en lloc del 10% que hi havia des de l'inici del confinament. Malgrat el canvi de fase i l'augment de personal, els jutjats continuen prestant els serveis essencials, que són les guàrdies, les mesures i les ordres de protecció de menors i dones, el funcionament dels registres civils, els aixecaments de cadàvers o les actuacions amb detinguts. En queden fora els desnonaments, les subhastes judicials i les vistes no urgents i ajornables.