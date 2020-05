Atropellament a l'R4: la línia recupera la circulació per les dues vies entre Manresa i Terrassa

La línia R4 ha recuperat la circulació per les dues vies entre Terrassa i Manresa cap a les 7.30 hores d'aquest dijous, segons ha informat Renfe. L'atropellament d'una persona obligava a circular per via única entre Manresa i Terrassa des de les 6.30 hores. La circulació s'ha recuperat un cop han retirat en ambulància la persona atropellada, segons ha indicat l'operadora.