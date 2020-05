Els astronautes de la NASA arriben a l'Estació Espacial Internacional

La càpsula Dragon Endeavour de la companyia SpaceX ha arribat aquest diumenge a l'Estació Espacial Internacional (EEI) amb dos astronautes de la NASA a bord, unes 19 hores després del seu reeixit llançament des del Centre Espacial Kennedy, a Cabo Cañaveral (Florida, EUA).



Es tracta del primer vol espacial amb humans des de sòl estatunidenc a l'EEI des que al 2011 l'Atlantis va realitzar l'últim viatge de l'era dels transbordardors.







Tal com estava previst, el llançament de Douglas Harley i Robert Behnken es va produir a les 19.23 UTC des del Centre Espacial Kennedy. La missió tenia programada la data de partida pel 27 de maig, però el mal temps va obligar a ajornar-la fins aquest dissabte. Dos minuts després de l'enlairament es va produir la separació de la primera etapa del coet Falcon 9, que es va dirigir de manera controlada cap a terra. La segona etapa del coet es va activar per portar a òrbita als astronautes a velocitat supersònica.



A més a més, algunes persones van aprofitar la bona visibilitat per fotografiar el pas del coet durant la nit d'ahir.





Clear skies over Aurora, ON tonight. I was able to see the @Space_Station and the @SpaceX Dragon capsule a few minutes later. Bad iPhone video of the ISS below. @NASA #LaunchAmerica pic.twitter.com/fQ1ZXkugNy