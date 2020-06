Un intoxicat per inhalació de fum en un incendi a Navarcles

Una persona ha resultat ferida per inhalació de fum a Navarcles. L'origen de la intoxicació ha estat l'incendi de la campana extractora d'una casa unifamiliar, situada al carrer Lleida. La persona ha estat atesa al mateix lloc dels fets i no ha hagut de ser traslladada a cap centre sanitari. El foc s'ha produït a les 15:16h i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat quatre dotacions de bombers que han donat el foc per extingit un quart d'hora després.