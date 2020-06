Un turisme s'accidenta i vessa oli a la calçada, a Piera

Un turisme ha patit una sortida de via aquest dilluns al matí al municipi de Piera, a l'Anoia. L'accident no ha provocat ferits però sí un vessament d'oli a la calçada, a l'avinguda del Corral del Mas. Segons fonts dels Bombers, els fets han tingut lloc avui a un quart de 10 del matí. Dues dotacions dels Bombers han treballat al punt de l'accident per netejar la calçada.