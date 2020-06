Ampli dispositiu dels Mossos per la mort d'un jove en un pis a Manresa

Els Mossos d'Esquadra han desplegat un ampli dispositiu, aquest migdia entre els carrers del Cos i Magnet de Manresa, per la mort d'un jove al carrer del Cos. Segons han explicat fonts dels Mossos d'Esquadra, a les 11:23h han rebut l'avís per la mort d'un noi molt jove, tot i que no menor d'edat, a l'interior d'un pis.

Segons han explicat fonts policials, arran de la mort de jove, diversos amics de la víctima estaven molt alterats i els agents han intervingut per controlar la situació. Les mateixes fonts no han concretat la causa de la mort, a l'espera dels resultats de l'autòpsia, però descartaven que fos una mort violenta o que hi hagués indicis de criminalitat.