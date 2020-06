Ensurt per una fuita de gas a Salelles

Ensurt aquest dimarts al matí a Sant Salvador de Guardiola per una fuita de gas provocada per unes obres al camí del Suanya. Els fets han tingut lloc a l'altura del número 44 d'aquest vial, a Salelles, segons fonts dels Bombers, quan una canonada de gas ha patit desperfectes a causa d'unes obres que s'estan duent a terme al tram afectat. El cos d'emergències ha rebut l'avís a 2/4 de 9 del matí i hi ha enviat una dotació. La fuita s'ha pogut parar mitja hora després de l'incident i no hi ha hagut afectació als edificis de la zona.