La pluja provoca un parell d'incidents lleus a Cardona

La forta pluja de les darreres hores ha provocat un parell d'incidents a Cardona, de caràcter lleu. D'una banda, ahir al vespre, els Bombers van haver de netejar un embornal que no podia engolir l'aigua a la C-55, a l'altura del quilòmetre 57, a 1/4 de 10 de la nit.

Uns minuts més tard, el cos d'emergències va rebre un avís per la inundació d'uns baixos al carrer del Canonge Serra Vilaró (número 6) del mateix municipi bagenc. Una dotació s'hi va desplaçar per treure l'aigua del local. No hi va haver altres danys materials ni tampoc personals.