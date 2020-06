ALERTA | L'aigua arrossega una furgoneta a Santa Maria de Merlés i el Cardener inunda uns baixos a Cardona

Protecció Civil alerta d'un episodi de pluges intenses que pot afectar aquest dimarts a la tarda tota la meitat nord de Catalunya i les comarques de Lleida. Aquests aiguats se sumaran a la pluja que el temporal va deixar ahir i durant el cap de setmana i que han fet créixer els cursos fluvials que creuen la Catalunya Central. Ahir, a Santa Maria de Merlés, un torrent va arrossegar una furgoneta amb tres ocupants. A Manresa, el Cardener baixa molt ple i a Cardona, aquest mateix riu va provocar la inundació d'uns baixos. A Solsona, el riu Negre, que habitualment baixa sec, ha sortit de mare.



Els xàfecs d'avui poden superar els 20 l/m2 en 30 minuts a partir del migdia i fins la mitjanit a tota la meitat nord de Catalunya. Al Bages, Berguedà, Solsonès, Anoia i Moianès el risc és entre baix i moderat, però els rius i cursos fluvials es poden veure afectats encara per les quantitats molt importants que van caure ahir en pocs minuts. Així, en el cas de Cardona, hi van caure 44,6 litres per metre quadrat i més de la meitat van ser entre les 6 i les 7 de la tarda. Per la seva banda, l'estació meteorològica de la Quar, al Berguedà, va registrar 79,1 l/m2 i segons el Meteocat, la intensitat va arribar a ser de 44 litres en 30 minuts. A més, ha estat el dia de juny més plujós des que es va posar en marxa l'estació, ara fa 24 anys. Al Solsonès, el registre màxim es va produir a l'estació de Navès amb 62,6 litres per metre quadrat.







En l'accident d'ahir al vespre a Santa Maria de Merlès, els tres passatgers de la furgoneta arrossegada per un torrent van poder sortir del vehicle pel seu propi peu i no van resultar ferits, segons fonts dels Bombers.



Els fets van tenir lloc ahir a 2/4 de 9 del vespre en un camí proper a la carretera C-62, a l'altura del quilòmetre 23. El vehicle va ser arrossegat per un torrent que havia crescut de forma sobtada a causa de les pluges de les darreres hores. Se'l va endur uns 500 metres, segons les mateixes fonts.



Malgrat tot, els tres ocupants en van poder sortir il·lesos. Els Bombers els van acompanyar a la furgoneta a buscar les seves pertinences i ells mateixos es van fer càrrec de trucar la grua per retirar el vehicle accidentat. Segons els Bombers, es tracta de tres veïns de la zona on va tenir lloc l'incident.





La crescuda del riu Negre

Inundació d'uns baixos a Cardona

Precaució davant la previsió de pluges intenses que poden superar els 20 l/m2 en 30 minuts a partir del migdia i fins la mitjanit a tota la meitat nord de Catalunya i les comarques de #Lleida. Possibilitat de xàfecs acompanyats de #tempesta. Prealerta #INUNCAT #ProteccioCivil pic.twitter.com/kx88wwH9dW — Protecció civil (@emergenciescat) June 2, 2020

En aquesta piulada feta ahir a la mitja nit s'observa com el riu Negre, que a Solsona durant molts dies a l'any baixa sec, tenia anit un gran cabal i, fins i tot, es desbordava per alguns punts, tot inundant part del carrer més proper.La forta pluja de les darreres hores ha provocat un parell d'incidents a Cardona, de caràcter lleu. D'una banda, ahir al vespre, els Bombers van haver de netejar un embornal que no podia engolir l'aigua a la C-55 , a l'altura del quilòmetre 57, a 1/4 de 10 de la nit.Uns minuts més tard, el cos d'emergències va rebre un avís per la(número 6) del mateix municipi bagenc. Una dotació s'hi va desplaçar per treure l'aigua del local. No hi va haver altres danys materials ni tampoc personals.