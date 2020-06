Les pluges deixen vies tallades per arbres caiguts i canonades trencades a la Catalunya Central

Els Bombers han hagut d'actuar les darreres hores en diversos municipis de la Catalunya Central per incidències causades pels ruixats que continuen caient arreu del país, que han deixat arbres caiguts, inundacions i algunes canonades rebentades. A la Seu d'Urgell, la N-145 està tallada al trànsit des d'ahir pel trencament d'una canonada d'aigua.





? Incidències ara mateix a la xarxa viària:



? Tallada N-145 a la Seu d'Urgell pel trencament d'una canonada

?? Un carril tallat a la C-17 a Lliçà de Vall ? BCN per un turisme que s'ha incendiat

?? Un carril tallat a la C-25 a Sant Pere Sallavinera ? Lleida per un avariat pic.twitter.com/SG8PYs2mra — Trànsit (@transit) June 4, 2020

El primer servei dels Bombers a les comarques centrals per la pluja va ser ahir al vespre, a les 20.22 h, a, per retirar un arbre caigut a la carretera de Greuges. A, a les 20.47 h, un arbre també va caure al barri dels Collassos. A l'Anoia, a, una canonada d'aigua va rebentar al carrer dels Planters, segons fonts dels Bombers, que hi van treballar amb una dotació, a les 20.59 h.A les 21.08 h, ael cos d'emergències va rebre un avís per revisar un baixant pluvial d'un terrat al carrer d'Anselm Clavé. L'embornal s'havia embossat.. Hora i mitja més tard, a les 22.39 h, un altre arbre es va partir i va caure a la via pública aTambé a l'Anoia, en aquest cas a, al carrer dels Països Baixos, els Bombers van realitzar un servei ja de matinada, a 2/4 de 2, en aquest cas per l'incendi d'una pila de ferradures.