Un xoc entre dos vehicles talla la C-451, a Olius

La carretera C-451 està tallada en ambdós sentits aquest migdia de divendres al seu pas per Olius, entre els quilòmetres 48 i 49, per un accident entre dos turismes. Segons el Servei Català de Trànsit, el sinistre ha tingut lloc entorn les 11 del matí i hi ha un ferit. De moment, no s'ha informat sobre l'estat d'aquesta persona. La C-451 connecta Solsona amb Biosca i Guissona.