Els Bombers han d'apagar tres incendis de contenidors a Manresa

Els Bombers han hagut de realitzar aquest dijous a la nit tres serveis a Manresa per apagar incendis de contenidors. Els focs, dels quals se'n desconeixen les causes, no han deixat ferits ni greus danys materials. El primer va tenir lloc a les 10 de la nit a la plaça de la Reforma.

Minuts després de la mitjanit, al carrer de les Barreres, es va declarar foc en un altre contenidor. Quan els Bombers van arribar-hi, ja no hi havia flama, segons fonts del cos. Poc després, en aquest cas a 2/4 d'una de la matinada, un altre contenidor va cremar al passeig de Pere III. Una dotació de Bombers va treballar en cada un dels incendis.